لمدير الامن العام الفاضل…في وسط البلد ، اكرر القول ان ثمة كلمة سر بين رجال السير و “جماعة الفاليت”.

كتب الصحفي فارس حباشنه

وسط البلد مقسومة جغرافيا الى شطرين : الاول مسموح للسيارات ان تركن يمينا و شمالا، وعلى مرمى من

اعين رجال السير ، وطبعا هذا واقع حال لصالح “جماعة الفاليت “.

و فيما الشطر الثاني ، و الممتد من بعد كشك الجاحظ باتجاه طلوع جبل عمان ، فيمنع ركن السيارات ،،و يسارع رجال السير في تحرير مخالفات في حق السيارات المركونةً .

ازدواجية مرورية مشبوهة و غريبة و لافتة في وسط البلد ..

و انا ، امس ركنت سيارتي بالقرب من مطعم ومقهى جفرا ،

و تم مخالفتها ، و فيما صديقي، سلم سيارته لجماعة الفاليت ،ولم يحرر بحقها اي مخالفة.

علما بان السيارتين تقفا على مسار مروري واحدً ومتقاربتان ، ولا يبعدا عن بعض اشبار معدودة .

فيً وسط البلد، يبدو ان الحكم لجماعة الفاليت ، و اذا ما ركنوا سياراتك ، فستأكل مخالفة ، و انت محترم .