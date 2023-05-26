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لمدير الامن العام الفاضل…في وسط البلد ، اكرر القول ان ثمة كلمة سر بين رجال السير و “جماعة الفاليت”.

منذ 4 ثواني
لمدير الامن العام الفاضل…في وسط البلد ، اكرر القول ان ثمة كلمة سر بين رجال السير و “جماعة الفاليت”.

كتب الصحفي  فارس حباشنه

وسط البلد مقسومة جغرافيا الى شطرين : الاول مسموح للسيارات ان تركن يمينا و شمالا، وعلى مرمى من
اعين رجال السير ، وطبعا هذا واقع حال لصالح “جماعة الفاليت “.

و فيما الشطر الثاني ، و الممتد من بعد كشك الجاحظ باتجاه طلوع جبل عمان ، فيمنع ركن السيارات ،،و يسارع رجال السير في تحرير مخالفات في حق السيارات المركونةً .

ازدواجية مرورية مشبوهة و غريبة و لافتة في وسط البلد ..

و انا ، امس ركنت سيارتي بالقرب من مطعم ومقهى جفرا ،
و تم مخالفتها ، و فيما صديقي، سلم سيارته لجماعة الفاليت ،ولم يحرر بحقها اي مخالفة.

علما بان السيارتين تقفا على مسار مروري واحدً ومتقاربتان ، ولا يبعدا عن بعض اشبار معدودة .

فيً وسط البلد، يبدو ان الحكم لجماعة الفاليت ، و اذا ما ركنوا سياراتك ، فستأكل مخالفة ، و انت محترم .


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