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اعتقال صاحب مقهى تركي طرد امرأة محجبة

منذ دقيقة واحدة
اعتقال صاحب مقهى تركي طرد امرأة محجبة

وطنا اليوم:ألقت السلطات التركية القبض على صاحب مقهى، طرد امرأة محجبة، وأجبرها على مغادرة المكان، وتم تقديمه إلى المدعي العام بتهمة التحريض على الكراهية، والاعتداء، والإهانة.
وكتب رئيس بلدية منطقة أوسكودار، حيث يقع المقهى، على حسابه على تويتر: “هذا غير مقبول إطلاقا.. سنفعل ما هو ضروري كلبدية للمنطقة، لقد ولت تلك الأيام ولن تعود مرة أخرى”، في إشارة إلى أيام منع النساء من ارتداء الحجاب في تركيا.
وعلى الفور، اتخذت البلدية قرارا بسحب رخصة المقهى.
ويظهر في مقطع مصور منتشر على مواقع التواصل صاحب المكان وهو يهين امرأة محجبة على إحدى الطاولات بجانب المقهى، ويطلب منها مغادرة المكان.
ونقلت صحيفة “يني شفق” عن المرأة بأنها عانت وهي صغيرة من منع الحجاب، ولم تستطع مواصلة حياتها المدرسية، وأن أمثال صاحب هذا المقهى ينظرون إليها في الشارع وكأنهم يقولون لها بأن لا مكان لها هنا”.
ورد صاحب المقهى (مراد) بحسب مواقع تركية، بأنه كان يعتقد أنها متسولة، وأن أمه ترتدي الحجاب.
في السياق ذاته، رد سكان المنطقة على تصرف صاحب المكان بإلقاء أكوام من القمامة على مدخل المقهى، تعبيرا عن غضبهم، فيما كتبت إحدى النساء على جدار بجانب المقهى عبارة: “كلما تجاهلتمونا.. سنصبح أكثر”


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