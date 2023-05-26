وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة خالد حنيفات، الجمعة، وجود وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن قريبا، بعد شكوى من مربي أغنام بشأن إعادة إغلاق الاستيراد.

وأشار حنيفات إلى أن القرار سيادي يتعلق بالسعودية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان سابق، إن رفع الحظر يأتي بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على موقعها عن انتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في منطقة محددة.

وأشارت الوزارة إلى إطلاع السلطات البيطرية السعودية على إجراءات وزارة الزراعة التي أدت إلى انتهاء الحالة، وإجراء اتصالات على أعلى المستويات، وبذلك رُفع اسم الأردن من المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها.

وأعلم الأردن المنظمة الدولية بحدوث الإصابة منذ الإعلان عن نتائج المختبرات التي أكدت إصابة الأبقار في مزارع الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية.