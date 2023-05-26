فعاليات عدة ستقام بمختلف المحافظات احتفالا بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:يشارك الفنان العربي حسين الجسمي، في الحفل الجماهيري الكبير الذي سيقام في المدرج الروماني، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وتقام الحفلة الجماهرية المجانية بإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عقد قران ولي العهد، وذلك يوم السبت الثالث من حزيران المقبل.

والفنان الجسمي هو سادس فنان عربي يشارك في احتفالات المملكة بمناسبة زفاف ولي العهد ضمن فعالية، “نجوم عرب يفرحون بالحسين ورجوة”

وأعلنت وزارة الثقافة برنامج الفعاليات التي ستقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

سيتضمن الحفل بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال، والعروض الفلكلورية وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين.

وتبدأ الاحتفالات في 1 حزيران ابتداءً من الساعة 05:00 عصرًا في المواقع التالية: العاصمة – المدرج الروماني – حدائق الجبيهة – حدائق الملك عبدالله الثاني، الزرقاء – مدينة الأمير محمد للشباب، البلقاء – جامعة البلقاء، مادبا – ملعب عماد الدين زنكي، إربد – مدينة الحسن للشباب، جرش – المدرج الجنوبي، عجلون – ساحة معسكرات الحسين للشباب، المفرق – مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي، والكرك – مجمع الأمير فيصل بن الحسين، الطفيلة – ملعب الطفيلة الرياضي، معان – مجمع الأميرة هيا بنت الحسين، العقبة – ساحة الثورة العربية الكبرى