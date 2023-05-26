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المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع تنتظر منحة أو قرضا

منذ 3 ثواني
المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع تنتظر منحة أو قرضا

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى، أن لا جهة ممولة ‏للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد التي تمتد ما بين 40 – 45 كيلو مترا حتى اللحظة، موضحا أن ‏عملية التمويل ربما تكون من خلال منح أو قروض، بهدف توسيع خدمة نطاق النقل العام في المدينة.‏
وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن أمانة عمّان أدرجت مفاهيم جديدة للنقل العام لأول مرة في ‏الأردن، بحيث نشرت الأمانة باصات حديثة في عمّان صديقة للبيئة، ‏وحافلات تتضمن نظام دفع إلكتروني متكامل، بحيث ‏لا يحتك السائق مع الراكب أبدا، بالإضافة إلى وجود ثلاث كاميرات في كل ‏حافلة تعطي أمانا أكثر للركاب وتحديدا الإناث.‏
وبين أن الحافلات تسير وفق نظام تتبع ومراقبة من قبل الأمانة ووفق مواعيد ‏عمل محددة للرحلات دون تأخير، بالإضافة إلى أن هذه الحافلات مهيأة ‏لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن عطاء التشغيل الفعلي “ليس التجريبي” للباص ‏سريع التردد، هو قيد الدراسة حاليًا وسيطرح قريبا، من قبل اللجنة ‏التوجيهية التي يرأسها وزير النقل والأشغال العامة وعضوية الوزراء ‏المختصين وأمين عمان، لافتا إلى أهمية إنشاء شركة مختصة تابعة لأمانة عمان، لإدارة النقل العام ‏في العاصمة، والتي بدورها طرحت مؤخرا عطاء لتشغيل 15 ‏حافلة نقل عام تعمل على الكهرباء بالكامل داخل مدينة عمان.‏
وحول المرحلة القادمة من مسار الباص السريع والتي تمتد عبر شارع الملك ‏عبدالله الثاني غربي العاصمة، أكد المصدر أنه سيكون هنالك دراسات فنية ‏تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالطريق ذاته، ولبحث الحلول لا بد من معرفة ‏الأسباب للازدحامات المرورية.‏
وتابع: أن شارع الملك عبدالله الثاني، الممتد من دوار صويلح وحتى ‏طريق المطار، هو طريق حيوي جدا في العاصمة ويربط الشمال بالجنوب ‏عبر العاصمة، وليس من السهل شق مسار للباص سريع التردد في هذا ‏الطريق لكثرة حركة المركبات فيه.
وبالنسبة لإمكانية استخدام مسارات الباص سريع التردد من قبل سيارات الإسعاف ‏أو النجدة أو حتى وسائل النقل العام الأخرى، قال المصدر إنه لا يمكن حاليا ‏السماح لأي مركبة أخرى بالسير على المسار باستثناء حافلات الباص ‏السريع، مرجعا السبب لأمور فنية، تتمثل بأن الإشارات المرورية ‏الموضوعة في تقاطعات مسار الباص السريع، تتضمن حساسات إلكترونية ‏تتيح المجال للحافلات باستمرار السير في الطرق، دون انتظار على ‏الإشارات


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