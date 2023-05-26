تطبيق (ChatGPT) للذكاء الاصطناعي يصل الأردن

وطنا اليوم:أعلن تطبيق ChatGPT للذكاء الاصطناعي المملوك لشركة OpenAi عن توسيع دائرة عمله المرتبطة بأنظمة ios ليشمل أكثر من 30 دولة أخرى.

وقالت الشركة عبر “تويتر” إن التطبيق الآن يخدم المستخدمين في الأردن والجزائر والأرجنتين وأذربيجان وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وإستونيا وغانا والهند والعراق وإسرائيل واليابان وكازاخستان والكويت ولبنان وليتوانيا.

كما يخدم في موريتانيا ، موريشيوس ، المكسيك ، المغرب ، ناميبيا ، ناورو ، عمان ، باكستان ، بيرو ، بولندا ، قطر ، سلوفينيا ، تونس والإمارات العربية المتحدة