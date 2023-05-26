تنشيط السياحة تشارك في معرض الرياض الدولي السياحي

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض الرياض الدولي السياحي الذي يقام على أرض المعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة 22 إلى 24 من شهر مايو الحالي .

وزير السياحة والاثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية مكرم القيسي بين أهمية انعقاد المعرض RIYADH TRAVEL FAIR حيث يعتبر من أهم المعارض السياحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يزوره العديد من مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ويخدم بذلك شريحة المستهلك النهائي.

ونوه القيسي الى أهمية السوق الخليجية من أهم الأسواق السياحية لكونه أقل تأثرا بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، وكونه سوقا كبيرا ومصدّرا للسياحة بشكل كبير.

مديرعام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اكد على اهمية المعرض حيث تشارك هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح الأردني هذا العام بمشاركة وحضور شركات السياحة والسفر والفنادق الأردنية بالاضافة الى سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية وشركة خطوط طيران الملكية الأردنية.

وقال عربيات ان الأردن يعد من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة لاستقبال السواح من السوق الخليجية لما تحظى به المملكة من قبول ثقافي وتنوع وثراء للمنتج السياحي وطقس معتدل طوال العام وخدمات طبية وعلاجية متطورة.

وبين عربيات، أن الهيئة تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى زيادة الوعي العام حول المنتج السياحي الأردني، وتسليط الضوء على أهمية المملكة في مجال السياحة لما تمتلكه من مقومات سياحية تدل على الموروث الثقافي والحضاري الكبير.

ونوه عربيات ان المعرض من المتوقع وصول عدد زائريه الى اكثر من 30 الف زائر خلال فترة انعقاده في الرياض.

من جانبه عبر السفير الأردني الدكتور علي الكايد عن سعادته بمشاركة مندوبي هيئة تنشيط السياحة في الأردن بهذا المعرض حيث أشار الى ان الجناح الأردني يشهد طلباَ كبيراَ وزيارات متعددة من طالبي المعرفة السياحية حول المنتج السياحي في الأردن.