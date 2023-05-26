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العثور على الشاب الحمداني المفقود منذ أيام

منذ ساعة واحدة
العثور على الشاب الحمداني المفقود منذ أيام

وطنا اليوم:قال مصدر إن كوادر مركز أمن الرشيد في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، تمكنت من العثور على الشاب زياد الحمداني؛ المفقود منذ نحو 3 أيام
وذكر شقيق الشاب زيد الحمداني أن الأجهزة تتبعت خلال الأيام الماضية لحظة خروج شقيقه من المنزل، لحين العثور عليه مساء الخميس
وبين أن شقيقه قد خرج مع أصدقائه إلى مدينة العقبة دون أن يخبر أحدا، شاكرا جهود الأجهزة الامنية التي ساعدت في العثور عليه وهو بصحة جيدة


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