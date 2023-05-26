واتس اب يطرح ميزة جديدة انتظرها المشتركون طويلا

وطنا اليوم – يطرح WhatsApp تيارًا مستمرًا من التحديثات مؤخرًا عبر نظامه الأساسى وتأتى آخر الأخبار في شكل تحديث للملف الشخصى ، حيث ورد أن WhatsApp يعمل على خيار اسم مستخدم جديد ، وفقًا لتقارير WABetaInfo، ويشتمل أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Android على حقل جديد في قسم الملف الشخصي في التطبيق ، والذي يطلب من المستخدمين اختيار مقبضهم الفريد، وفقا لتقرير engadget.

ويجعل الخيار المضاف WhatsApp خطوةً أقرب إلى كيفية تواصل الأشخاص على تطبيق Instagram المملوك لشركة Meta ، على الرغم من أنه لا يُعرف الكثير عن كيفية عمل اسم المستخدم على تطبيق المراسلة، قد يعني ذلك تغييرًا كبيرًا في كيفية عثور الأشخاص على بعضهم البعض على WhatsApp وزيادة خصوصيتهم – بدلاً من أن يحتاج الشخص إلى مشاركة رقم هاتفه الشخصي أو رمز الاستجابة السريعة للدردشة ، وقد يكون اسم المستخدم الذي يختاره المستخدم كافيًا.

ويُقال إن التشفير من طرف إلى طرف لا يزال يتم نشره على محادثات WhatsApp التي تبدأ باسم المستخدم.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إصدار ميزة أخرى مطلوبة وهى تحرير الرسائل ويسمح التحديث لمستخدمي WhatsApp بتغيير الرسالة في غضون 15 دقيقة من إرسالها ، مع التنبيه إلى أنه سيتم كتابة كلمة “محرر” بجانب الطابع الزمني.

كما أطلق تطبيق المراسلة “Chat Lock” في مايو ، وهي أداة تتيح لك إجراء محادثات فردية أو جماعية محددة متاحة فقط من خلال إدخال كلمة المرور أو المسح البيومتري. كما أنه يمنع الرسائل من الظهور كإخطارات.

بالنسبة لأسماء المستخدمين ، لم يحدد WhatsApp تاريخ إصدار أو حتى تأكيد الميزة ومن المحتمل أن يتم تقديمه لمستخدمي الإصدار التجريبي أولاً عند وصوله قبل طرحه عبر جميع الأجهزة.