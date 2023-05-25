العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين بمستشفى أردني

وطنا اليوم:أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، بأنه تم العثور في مستشفى أردني على مستوطن إسرائيلي، شالوم روطبان (27 عامًاً) من سكان كريات ملاخي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن روطبان أصيب بـ “اضطراب ما بعد الصدمة” بعدما سقط صاروخ أطلق من غزة قرب منزله الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2012، قبل أن تُفقد آثاره منذ حوالي عامين.

وأضافت الصحيفة بأنه أعيد إلى إسرائيل، بمساعدة الرئيس يتسحاق هرتسوغ، والقنصلية الإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى جيش الاحتلال.