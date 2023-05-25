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رئيس مجلس النواب : نفاخر بقيادتنا عنان السماء

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب : نفاخر بقيادتنا عنان السماء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن سيرة هذا الوطن منسوجة من تاريخ طويل عنوانه البناء والعزم، استلهم فيه الأردنيون قيم ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي أطلت معها بشائر نهضة الأمة، فكان الأردن عوناً وسنداً لكل ملهوف.
وأشار خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن جلالة الملك يحمل قيم ومبادئ الهواشم في الدفاع عن كرامة الأمة، “تطل عيناه ومن شرفات قلبه الكبير نحو مآذن القدس وأجراس كنائسها، حامياً أميناً على مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
ولفت الصفدي إلى أن الاستقلال هو استقلال عزم وسيادة وفكر، استقلال أمة وبداية نهضة، قامت على يد رجال أحلامهم عظيمة، حيث شُيَّد الأساس وارتفع البناء “فصرنا نفاخر بقيادتنا عنان السماء”.
وبين أن هذا الاستقلال والحمى تحميه أسود وصقور الجيش العربي المصطفوي، ورجال المجد فرسان الحق وجنود الضياء في المخابرات العامة، والعيون الساهرة في الأمن العام، مؤمنين بربهم محبين لوطنهم، ملتفين حول قائدهم، حتى صار هذا الوطن واحة أمن وأمان.
وتعهّد الصفدي باسم مجلس النواب بحمل المشروع الوطني الكبير الذي بدأ به جلالة الملك مئوية الدولة الثانية، المتضمن تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وحث الجميع على الانخراط في الأحزاب، لتكون البرلمانات المقبلة برلمانات حزبية برامجية تحقق تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز


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