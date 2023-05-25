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الملك يرعى احتفالية عيد الاستقلال في قصر رغدان

منذ ساعة واحدة
الملك يرعى احتفالية عيد الاستقلال في قصر رغدان

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الحفل الذي أقيم في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الحفل محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.
وألقى رؤساء السلطات، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، والسادة الأشراف، كلمات عبروا فيها عن عظيم الشعور بالعزة والفخر بهذه المناسبة، التي تؤكد إرادة الوطن بأبنائه وبناته في النهوض به كتفا بكتف مع القيادة الهاشمية الرشيدة التي ما فتئت تشد العزائم وتلهم الأجيال وتحث الخطى للمضي بالوطن نحو العلا والرفعة


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