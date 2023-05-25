إصابة في انقلاب صهريج أسيد في النقب

وطنا اليوم:أفاد مصدر بانقلاب صهريج في منطقة النقب، باتجاه العقبة، الخميس ما أسفر عن إصابة واحدة وصفت بالمتوسطة، ونقل إلى أحد المستشفيات.

بدورها، تتعامل إدارة الدوريات الخارجية مع الحادث منتصف نزول النقب باتجاه العقبة.

وقطعت حركة السير لفترة مؤقتة من أمام محطة راس النقب باتجاه العقبة وتم تحويل السير على المسرب المقابل لحين إزالة العوائق عن الشارع العام .

وتواجدت الأجهزة الأمنية بالموقع للدلالة والإرشاد، داعية مرتادي الطريق المذكور توخي الحذر واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع