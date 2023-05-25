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أورنج الأردن تقدم منحاً دارسية لطلاب جامعة الحسين التقنية

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تقدم منحاً دارسية لطلاب جامعة الحسين التقنية

وطنا اليوم:في إطار مشاركة الأردنيين في احتفالات المملكة بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة آل سيف، أعلنت أورنج الأردن عن تقديمها منح دراسية تحمل اسم “منح نفرح بالحسين” للطلاب المتفوقين و المحتاجين في جامعة الحسين التقنية بقيمة تقدر بـمائة ألف دينار أردني.
وجاء اختيار أورنج الأردن للمنح الدراسية لطلاب جامعة الحسين من واقع اهتمام سمو ولي العهد بالشباب الأردني وتجسيداً لإيمانه بقدراتهم على تحقيق أكبر الإنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنمويّة كمواطنين فاعلين.
وتحظى جامعة الحسين التقنية برعاية سمو ولي العهد الذي يعد هذا الصرح التعليمي المميز منظومة ترتقي بالشباب لمزيد من الإبداع والابتكار، حيث تم تأسيس الجامعة كمبادرة تابعة لمؤسسة ولي العهد، وتهدف إلى تطوير نموذج تعليم تقني مميّز في الأردن، بالإضافة إلى رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بشباب مدرب ومؤهل في مجالات الهندسة وعلم الحاسوب التقنية.
وتعكس هذه المبادرة جهود أورنج الأردن الداعمة لتمكين الشباب، لا سيما أن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية تهتم بالشباب بشكل خاص من خلال محاورها التي تركز على التعليم الرقمي، والشمول الرقمي والريادة، ضمن مجموعة برامجها الرقمية المجانية المصممة بهدف التدريب على أهم وأحدث المهارات المطلوبة في القطاع التقني مثل البرمجة، والتصنيع الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية المستدامة والتأثير الإيجابي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي


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