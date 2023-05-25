إطلاق تطبيق مكالمات الطوارئ للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية

وطنا اليوم:بكل فخر واعتزاز قامت مديرية الأمن العام تحت رعاية وبحضور سمو الأمير مرعد بن رعد بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية ضمن حفل خاص بهذه المناسبة يهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والذين يعانون من صعوبات في السمع على إجراء مكالمات الطوارئ بكل سهولة، وقد تم تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة تنظيم الاتصالات (TRC)، ومقدمي خدمات الاتصالات المحليين (زين/أورنج/أمنية)، وشركة تطوير حلول البرمجيات Globitel.

وقد كان إطلاق التطبيق الجديد الذي أطلق عليه اسم “Deaf JO 114” برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء / رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أعرب عن تقديره العميق لهذا الإنجاز الوطني الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز رفاهية الأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع وتحديات أخرى وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

هذا وجاء إطلاق تطبيق “Deaf JO 114” الجديد، نتيجة للتعاون المشترك واللصيق بين العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، فمن خلال تلك الجهود المتضافرة أصبحت الخدمات الحكومية الأساسية شاملة ومتاحة للجميع بمن فيهم الأشخاص الذين يواجهون تحديات في السمع.

ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة، بدعم منGlobitel Connect التابعة لشركة تطوير حلول البرمجيات Globitel، سيكون بإمكان هؤلاء الأشخاص الاتصال بمركز القيادة والتحكم في مديرية الأمن العام عبر مكالمات فيديو مجانية، مما يسمح لهم بالإبلاغ عن حالات الطوارئ والقيام باستفسارات مهمة بكل سرعة وسهولة.

ووفقاً لرأي رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عطوفة المهندس بسام السرحان، فإن هذا الإنجاز هو إدراك ملموس لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المتمثلة بتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب المجتمع مع إمكانية استفادتهم من الخدمات العامة.

وفي هذا الخصوص، أكد مدير العمليات والرقابة في مديرية الأمن العام العميد نورز هاكوز أن إطلاق هذا التطبيق يعد خطوة مهمة نحو خدمة مجتمع الصم وضعاف السمع بما يصب في تسهيل عملية تواصلهم مع مركز القيادة والتحكم.

وتعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا والتي حدّت من إمكانية التواصل بين العملاء ومقدمي الخدمات، حافزاً لتطوير تطبيق Globitel Connect، والذي يمكّن العملاء ومقدمي الخدمات من التواصل عن طريق الفيديو، مما يعزز التفاعل بينهم ويعمل على توافر الخدمات، بالإضافة إلى تقديم تجربة شاملة للعملاء.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق، قال الشريك الإداري لشركة Globitel، فادي قطيشات: “إنه لشرف كبير أن ندعم ونشجع تنفيذ مثل هذه الخدمة الوطنية المهمة والتي تمثل تتويجاً لتعاون واسع النطاق بين القطاعين العام والخاص، فعندما قمنا في البداية بتطوير Globitel Connect، كانت أولويتنا هي تحسين جودة التواصل وجهاً لوجه بين العملاء ومقدمي الخدمات. إن القدرة على إيجاد حلول تشمل الجميع وتسهّل عملية الوصول إلى جميع الخدمات، ساهم بشكل فاعل في تعزيز سعينا للابتكار المستمر، ونحن حريصون على مواصلة إيجاد طرق جديدة لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية النبيلة”.

أحدث إطلاق تطبيق “Deaf JO 114” علامة فارقة في التزام الأردن بالشمولية وإمكانية الوصول للجميع، هذا وستبقى مديرية الأمن العام وشركائها المتميزين مثل جلوبيتل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

وفي ختام حفل الإطلاق عبّر سمو الأمير مرعد بن رعد عن شكره العميق نحو جميع الأطراف المشاركة في تطوير وتنفيذ هذا التطبيق الذي يعكس استمرارية الحكومة الأردنية في توسيع نطاق خدماتها للصم والذين يعانون من ضعف في السمع لكي يستفيدوا من خدمات الطوارئ، بما في ذلك خدمة الاتصال بـ 114.