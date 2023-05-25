مجلس النواب يحتفل بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:عمت الأجواء الاحتفالية مساء الأربعاء مبنى مجلس النواب و ساحاته بمناسبة عيد الاستقلال77.

وأضاء مبنى المجلس بعناوين الثورة العربية الكبرى منذ نشأة الدولة الأردنية في محاكاة حول الفرحة الوطنية بالاستقلال والالتفاف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

ويحتفل الأردنيون بالذكرى 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل هذه المناسبة الوطنية فرصة للاحتفاء بتحقيق الاستقلال وتأكيد الوحدة والتلاحم الوطني بين الأردنيين.

ويتفاعل الأردنيون بشكل كبير مع الاحتفالات، حيث يشاركون في العديد من الفعاليات والنشاطات المنظمة في مختلف أنحاء الاردن.

وتم تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والزينة الاحتفالية، مما أضفى جواً من الفرح والاحتفاء بالذكرى الوطنية.

مراسم الاحتفالات

وباتت معالم ومراسم الاحتفالات في الميادين العامة وشوارع العاصمة الأردنية، واضحة سواء من خلال الجهات الرسمية التي قامت بتزين الميادين والشوارع بأعلام المملكة الأردنية الهاشمية وصور العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أو من خلال الجهات الشعبية التي قامت بوضع الأعلام على جدران المنازل أو السيارات تعبيرا عن الانتماء والشموخ بعيد الاستقلال أكثر الأعياد الأردنية الوطنية الفريدة والتي تعبر عن وحدة الأرض والقرار.

وتنظم مسيرات وطنية في مختلف مناطق المملكة حاملين الأعلام الوطنية ومرتدين الألبسة التقليدية، ليتجمعوا في أجواء احتفالية تعبيرًا عن حبهم للوطن وولائهم لبلدهم ولقيادته الهاشمية الحكيمة .

وتشهد الأردن تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث تستمر الحكومة والمؤسسات في تنفيذ خطط التحديث والإصلاح لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعب الأردني.

وتحرص الدولة على تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، بهدف تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة