فقدان فتى ثان في الزرقاء وذووه يناشدون

وطنا اليوم:ناشد ذوو فتى زياد يوسف عبد القادر الحمداني، الخميس، الجهات المعنية بالعثور على نجلهم المفقود منذ 3 أيام بمنطقة الرشيد في محافظة الزرقاء.

وبحسب ما قال شقيق الشاب المفقود زيد، إن شقيقه لا يعاني من أي أمراض وحالته الصحية جيدة جيدا، مضيفا أن شقيقه لم يعتد على الخروج من المنزل والغياب لفترات طويلة.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتبعت لحظة خروجه من المنزل وفقدانه من مجمع الزرقاء، لكن إلى حد اللحظة لم ترد أي معلومة تفيد بالعثور عليه.

تفاصيل حادثة أخرى

ناشد والد الفتى خليل النوايشة، بالعثور على نجله الذي فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي ويبلغ من العمر 13 عاما في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء.

وقال حسين والد الفتى، الخميس، إن نجله فقد أثناء ذهابه للشراء من البقالة التي بجانب البيت، ولم يعد إلى المنزل حتى لحظة كتابة الخبر.

وأشار إلى أنه أبلغ الأجهزة الامنية عن فقدانه، خاصة أنه يقطن المنطقة منذ فترة قصيرة ولا يعلم عنها شيء.