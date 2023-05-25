انشاء مجموعة استشارات مجانية لخبراء المبيعات العرب

وطنا اليوم:من خلال قناعاتنا بأهمية المهارات البيعية، وما تحمله من مهاراة اقناع وتفاوض وتعامل مع الرفض، ومراجعة مهامنا اليوميه التي نقوم بها، والانجازات التي نحققها او على الاقل نحاول تحقيقها، في عدة مواقف وجوانب مختلفة، اكتشفنا اننا أشخاص مبيعات في جميع مراحل الحياة، ففي تعاملاتنا مع الاصدقاء ونحن لا نحاول ان نبيعهم منتج او خدمه معينة بل نحاول اقناعهم بالذهاب الى رحلة صيد خلال نهاية الاسبوع فوجدنا اننا نمارس مهارات البيع للتأثير عليهم واقناعهم.

قوة القناعة بأهمية هذه المهارات جعلت المختصين:

. رنده عمر

. فاطمة الزهراء بن سال

. فراس باكير

. حلمي الدينة

ينشؤون مجموعة خبراء المبيعات العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجمع نخبه من خبراء المبيعات على مستوى الوطن العربي.

يتم من خلالها تقديم الدورات والاستشارات مجانا، ومشاركة قصص نجاح متعلقة بالمبيعات واستراتيجيات البيع.

نهدف من خلالها تقديم افضل مايمكن في عالم المهارات، وتطوير أشخاص المبيعات، وتوعية المجتمع العربي على مدى الاحتياج للمهارات البيعية، كلنا نمتلك هذه المهارات منذ الصغر، كنا نمتلك مهارات البيع ونحن أطفال نحاول أن نقنع أسرتنا أننا بحاجه الى طعام معين او رحله بسيطه خارج المنزل، وكبرنا ومنا من طورها واستعملها في حياته الشخصية والعملية ومنا من تركها مثل ماكانت عليه في صغره.

خبراء المبيعات العرب تساعد المهتمين ، المبتدئين والمحترفين في مجال المبيعات وتمدهم بما يحتاجونه لتطوير ذاتهم وقدراتهم في هذا المجال

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