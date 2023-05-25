شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة وأعضاء المجلس

ورئيس التنفيذي للشركة

وكافة العاملين بالشركة برفع

أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وولي عهده الأمين

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

والأسرة الهاشمية والشعب الاردني بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين

إننا وإذ نثمن جهود جلالته في قيادة الأردن نحو التقدم والتنمية والرخاء، لنسأل الله أن يكلأ جلالته بحفظه وعنايته وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خدمة بلدنا وشعبه الوفي وأسرته الواحدة

أعاد الله هذه المناسبة السعيدة على جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات .