الإمارات تعتقل إسرائيليين قتلوا شاب من عكا طعنا في دبي

وطنا اليوم:ذكر إعلام عبري أن مواطنا إسرائيليا قُتل، امس الأربعاء، طعنا في مدينة دبي الإماراتية، مشيرا إلى أن الحادثة “يبدو أنها وقعت على خلفية صراع طويل بين منظمات إجرامية إسرائيلية”، بحسب سبوتنيك.

وقال موقع “والا” العبري: “قتل المواطن الإسرائيلي غسان شمسية (32 عاما) طعنا حتى الموت اليوم (الأربعاء) في دبي”.

وأضاف: “الرجل المقتول، من سكان عكا القديمة، والذي يعيش أيضا في بلدة جديدة المكر (شمال فلسطين المحتلة)، معروف للشرطة ويشتبه في أنه تعرض للطعن على خلفية صراع طويل الأمد بين المنظمات الإجرامية التي تعمل في عكا ومحيطها”.

وتابع الموقع: “قبل شهر تقريبا، أحبطت وحدة مكافحة الجريمة في عكا عملية اغتيال أخرى لأحد سكان المدينة المرتبطين بالمنظمة نفسها التي يُشتبه في ارتباط شمسية بها، والآن يبدو أن الصراع امتد إلى الخارج”.

وأشار الموقع إلى أنه “بعد ساعات من الجريمة، أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على عدد من الإسرائيليين – للاشتباه في قيامهم بمهاجمة شمسية والتسبب في مقتله، وأن النيابة العامة ستتخذ “الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية في رد مقتضب: “الأمر معروف لدى القنصل الإسرائيلي في دبي ودائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية. وتحقق السلطات المحلية في ملابسات القضية”.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 زار أكثر من نصف مليون إسرائيلي دبي وأبو ظبي حتى نهاية العام الماضي 2022.

أعلنت سلطات دبي مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن “القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية”.

وأضاف أنه “سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس إن “مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي” الأربعاء.

وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.