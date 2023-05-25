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البوتاس العربية تهنئ قائد الوطن بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين

منذ 5 ثواني
البوتاس العربية تهنئ قائد الوطن بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم و ولــــــي عهــــــــده الأميــــــــــن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين
إننا وإذ نثمن جهود جلالته في قيادة الأردن نحو التقدم والتنمية والرخاء، لنسأل الله أن يكلأ جلالته بحفظه وعنايته وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خدمة بلدنا وشعبه الوفي وأسرته الواحدة
أعاد الله هذه المناسبة السعيدة على جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات .


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