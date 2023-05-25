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توقيف أربعة أشخاص إسبوعاً لتهجمهم على منزل متصرف سحاب

منذ 4 ثواني
توقيف أربعة أشخاص إسبوعاً لتهجمهم على منزل متصرف سحاب

وطنا اليوم:أوقف المدعي العام الأول في قصر العدل، أمس، أربعة أشخاص أسبوعا في سجن الجويدة لتهجمهم على متصرف سحاب في منزله.
وبحسب مصدر فان خلافا قد حصل على أمر يهم الشارع الذي يقطنه المتصرف حول انشاء «مطب» مما دفع جار له وثلاثة أشخاص آخرين بالتهجم عليه وعلى منزله حيث وجه الادعاء العام تهم استخدام حيوانات لترويع المواطنين واستخدام آلات حادة.


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