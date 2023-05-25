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مفارقات في ارقام “راصد” النواب يقر بضعفه ..وجهة نظر النواب بالحكومة صادمة… لماذا لا يسقط المجلس حكومة الخصاونة؟

منذ ساعة واحدة
مفارقات في ارقام “راصد” النواب يقر بضعفه ..وجهة نظر النواب بالحكومة صادمة… لماذا لا يسقط المجلس حكومة الخصاونة؟

وطنا اليوم – خاص – نتائج استطلاع اجراها من راصد ونشرته وطنا اليوم اشار الى نسب ارقام الثقة بحكومة بشر الخصاونة حيث اشار استطلاع راصد الى ان٪ 52 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادره على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط إلى كبير.

وهنا تبدو المفارقة واضحة حيث اكثر من نصف النواب يرون ان الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها ، فيما النواب انفسهم منحو الثقة لحكومة بشر الخصاونة .

الملاحظة الاخرى التي تستحق التوقف عندها هي ما وردت في استطلاع راصد حيث ٪39 من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان، فيما لم يرد من مجلس النواب اي ملاحظات تتعلق بالتنسيق الحكومي مع مجلس النواب سوى ملاحظات وردت على لسان النائي فواز الزعبي حين منع من دخول رئاسة الوزراء الا بعد موعد مسبق الامر الذي جعل مجلس النواب يفتح النار في جلسة شهيرة تعرضت فيها حكومة الخصاونة لانتقادات واسعة من قبل النواب ، الامر الذي يشيير الى ان النواب انتفضوا لحقوقهم وليس لحقوق الشارع.

ثمة نسبة غريبة وردت في استطلاع راصد تعلقت بان ٪32 من النواب راضين بشكل متوسط عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي ، فيما عدد النواب المعتكفين عن المشاركة الحزبية كبير.

الرقم المثير الذي ورد في استطلاع راصد تعلقت بالحريات العامة حيث  51٪ من النواب راضين عن تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات بشكل متوسط الى كبير.

67٪ من النواب يرون أن الحكومة باقية، و33٪ منهم يرونها راحلة، وهنا تاتي المفارقة والتي تدل على اعتراف النواب بضعفهم في اسقاط الحكومة التي يرى نصف المجلس انها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في نفس الوقت يرى 
27٪ من النواب أن الحكومة لم تمارس الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

التواصل بين الحكومة والمواطنين ورغم التصريحات المتكررة لوزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول الا ان 41٪ من النواب غير راضين عن التواصل الحكومي مع المواطنين.


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