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من هو الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة الامريكية

منذ ساعتين
FILE PHOTO: Chief of Staff of the U.S. Air Force General Charles Q. Brown Jr. addresses the media during a news conference at a Swiss airbase in Payerne, Switzerland March 15, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

 

وطنا اليوم –   قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه من المقرر أن يعلن الرئيس جو بايدن، الخميس، ترشيح قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز براون ليكون الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة.

وأضاف المسؤول أن القرار يأتي بعد توصية وزير الدفاع لويد أوستن باختيار براون، وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يكون فيها كلا من كبار قادة وزارة الدفاع – وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة – أمريكيين من أصل أفريقي.

ورئيس هيئة الأركان المشتركة هو أكبر ضابط عسكري رفيع المستوى في أمريكا، ويعمل كمستشار عسكري رئيسي لرئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع ، ومجلس الأمن القومي.

وسيتولى براون المنصب خلفا للجنرال بالجيش مارك ميلي الذي كان في المنصب منذ ترشيحه في عام 2019.


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