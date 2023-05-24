العثور على اطول افعى فلسطين بسد وادي العرب

وطنا اليوم:تمكن خبير الافاعي أسد الجيزاوي من السيطرة على افعى فلسطين الذي يبلغ طولها 160سم في منطقه سد وادي العرب/ غرب لواء الطيبة.

ووصف الخبير الجيزاوي ، ان افعى فلسطين التي عثر عليها في منطقة سد وادي العرب من الافاعي الاكثر شهرة وخطورة وهي الاطول في المنطقة ، ولغايه هذا اللحظة لم يسجل مثل هذا الطول من قبل.

ودعا الجيزاوي الزائرين الى منطقة سد وادي العرب اخذ الحيطة والحذر في تنزههم هذه الأيام.