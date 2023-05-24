وطنا اليوم:تمكن خبير الافاعي أسد الجيزاوي من السيطرة على افعى فلسطين الذي يبلغ طولها 160سم في منطقه سد وادي العرب/ غرب لواء الطيبة.
ووصف الخبير الجيزاوي ، ان افعى فلسطين التي عثر عليها في منطقة سد وادي العرب من الافاعي الاكثر شهرة وخطورة وهي الاطول في المنطقة ، ولغايه هذا اللحظة لم يسجل مثل هذا الطول من قبل.
ودعا الجيزاوي الزائرين الى منطقة سد وادي العرب اخذ الحيطة والحذر في تنزههم هذه الأيام.
العثور على اطول افعى فلسطين بسد وادي العرب
وطنا اليوم:تمكن خبير الافاعي أسد الجيزاوي من السيطرة على افعى فلسطين الذي يبلغ طولها 160سم في منطقه سد وادي العرب/ غرب لواء الطيبة.