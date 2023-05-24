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الصفدي يغادر إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة

منذ 4 ثواني
الصفدي يغادر إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك


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