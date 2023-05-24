الصفدي يغادر إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك
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15:21
الإسلامي يتحرك، ومشاورات مبكرة تحت عنوان قوائم خاصة أم ائتلاف ؟ عضو جديد في الإجتماعي الديموقراطي غير مسجل في كشوفات الهيئة، الحداثة والتغيير (المنحل) مشادة حادّة مع مفوّض الأحزاب، اليسار لا يجد نفسه في خندق الاحزاب الوليدة: “نحن أقدم”، تغميز وتلميز إرادة والميثاق،المعايطة و الدائرة الوطنية بـ (41) مقعد هل تنجح ؟
15:11