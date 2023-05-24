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مدير صحة العقبة يكشف حقيقة فيديو طوارئ الديسة

منذ 4 ثواني
مدير صحة العقبة يكشف حقيقة فيديو طوارئ الديسة

وطنا اليوم:وثق مواطن تأخير حصول سائحة ألمانية على العلاج بعد تعرضها لعضة كلب في منطقة الديسي، بسبب عدم وجود أحد في طوارئ مركز صحي الديسي، وفق مقطع فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع الفيديو عدم وجود أحد داخل طوارئ المركز، فيما وقفت السائحة الألمانية داخل المركز بانتظار تلقي العلاج، فيما جال المواطن غرف المركز بحثا عن أي احد يقدم العلاج للسائحة.
وقال المواطن إنه جاء إلى المركز برفقة السائحة بعد أن تعرضت لعضة كلب، إلا أنه لا يوجد أحد في المركز.
مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات أكد أن المواطن والسائحة حضرا إلى المركز عند الساعة 7:21 صباحا، وفي الوضع الطبيعي يبدأ دوام الحكومة عند الثامنة صباحا، إلا أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما مكن السائحة من تلقي العلاج.
واوضح أن سكن المناوبين في الطابق العلوي للمركز، ويتواجد به الطبيب المناوب وممرض وصيدلي ومحاسب، وفور قرع جرس المركز حضر الطبيب من السكن وقام بمعالجة السائحة.
وبين أنه عند الساعة 7:36 دقيقة وفقا لكاميرات المراقبة كانت الاجراءات جميعها قد انتهت، وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية بتعرض السائحة لعضة الكلب.
وقال عبيدات إن المركز الصحي هو مركز أولي والأصل فيه أن يعمل من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، إلا أن وزير الصحة ارتأى أن يكون على مدار 24 ساعة، ولذلك يعمل المركز طوال الوقت، رغم أنه موجود في منطقة ليس فيها ضغط سكاني.
وأضاف مدير الصحة أن السائحة تلقت العلاج اللازم وفقا للأصول، وتم منحها تحويلة إلى المستشفى لتلقي الجرعة الثالثة من العلاج في الوقت اللازم.
واستهجن عبيدات نشر مقطع الفيديو واصفا اياه بالمضلل


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