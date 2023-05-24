الفوسفات تهنئ الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة.

وأعرب الدكتور الذنيبات، عن أصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، مستذكرا الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك في جميع المجالات.

وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وتسير بعزم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الى مزيد من البناء والتقدم للأردن ومستقبل ابنائه.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وداعما لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، تستلهم حكمة القيادة لخدمة الأردن وتعزيز أمنه واستقراره، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازهار.