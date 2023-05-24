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أورنج تغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية

منذ ثانيتين
أورنج تغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية

وطنا اليوم:في غمرة الاحتفالات بمناسبة زفاف ولي العهد، ستقوم أورنج الأردن بتغيير اسم شبكتها لـ “Al Hussein” يوم الجمعة الموافق 26 أيار، لتشارك الأردنيين والوطن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة.
وقامت الشركة بتغيير اسم الشبكة لـ “Istiklal 77” على هواتف المشتركين ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السابع والسبعين. وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من برنامج الشركة الاحتفالي بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين والذي تحرص على تنفيذه بفعاليات مختلفة لتعكس روح الاستقلال وما تحمله من معاني الفخر والاعتزاز.
يشار إلى أن الشركة حاضرة دائماً في كافة المناسبات الوطنية العزيزة التي تمس وجدان الأردنيين لا سيما عبر دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول وشريك المملكة في التحول الرقمي


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