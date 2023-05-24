تجارة عمّان تبحث مع وكلاء الهواتف الخلوية تحدّيات القطاع

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة عمّان “خليل الحاج توفيق” وعضو مجلس إدارة الغرفة “فلاح الصغير” مع عدد من مستوردي ووكلاء الهواتف الخلوية، العديد من القضايا والصعوبات التي تهم هذا القطاع، وآليات التعاون والتنسيق بينهما.

وناقش الحضور خلال اجتماع مشترك في مبنى الغرفة العديد من التحديات والمعوّقات التي تواجه القطاع، سواء كانت قانونية أو إجرائية او إدارية، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة ومناسبة في ظلّ الصعوبات الحالية التي يمر بها.

وتركّزت أبرز القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء على عدد من المعوّقات التي يواجهها القطاع مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الضريبة وغيرها من الجهات الحكومية.

وأكد القائمون على اللقاء ضرورة توحيد الجهود وتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين وإعداد مصفوفة تتضمن أهم المعوّقات وبيان المطالب والمقترحات، ووضع خطة واضحة وتحديد أولويات العمل والحلول لبحثها مع الجهات الرسمية.

وفي تصريحه، قال رئيس غرفة تجارة عمان “خليل الحاج توفيق” أنّ الغرفة تدعم بكل إمكاناتها أعضاء الهيئة العامة باعتبارها البيت الآمن لكل تاجر في العاصمة عمّان، مؤكداً اهمية العلاقة التكاملية بين الجانبين.

وأوضح أن الغرفة تحرص على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات كافة القطاعات والمعوّقات التي يعاني منها، إلى جانب إيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الحكومية المعنية للعمل على تذليلها.

من جانبه أكد “الصغيّر” أنّ الغرفة تضع كل إمكاناتها اللوجستية والإدارية والفنية تحت تصرف أعضاء الهيئة العامة، والنقابات والجمعيات التجارية والخدمية، ليبقى القطاع التجاري محافظاً على وجوده بما ينعكس على الأمن الاقتصادي الأردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن.

بدورهم، أكّد الحضور أنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الغرفة لخدمة منتسبي القطاع الذي يواجه ظروفاً صعبة، وأنّ لديهم ملفاً كاملاً حول معوّقات العمل والحلول، وسيقومون بالتنسيق والشراكة مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان بمتابعته مع الجهات الرسمية.