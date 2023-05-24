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المعايطة يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

منذ 4 ثواني
المعايطة يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:وجه مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، مرتبات الدوريات الخارجية، بإلحاق عدد من الفاحصين الفنيين للعمل ضمن المحطات الأمنية على الطرق الخارجية لإجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن، وفق ما أعلنته الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء.
وتضمن توجيه مدير الأمن العام؛ إجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن وتوجيه أصحابها لعمل الصيانة اللازمة حال تطلب الأمر ذلك ولا يشكل خطر على مستخدمها، بحيث يمنع حركة المركبة إذا كان هناك خلل فني قد ينتج عنه حادث مروري لحين إصلاح الخلل.
ويأتي ذلك، حفاظا على سلامة مستخدمي مركبات الشحن وسلامة مستخدمي الطريق


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