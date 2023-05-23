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ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

منذ 3 ثواني
ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من قضايا الاتجار وترويج المخدرات والسلاح في العاصمة وإربد والرمثا وغرب البلقاء .
ففي القضية الأولى في محافظة العاصمة جرت مداهمة ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات بعد جمع المعلومات حولهم والتأكد من حيازتهم لكميات كبيرة من المخدرات وأُلقي القبض عليهم بعد أن أبدوا مقاومة للقوة الأمنية وضُبط بحوزتهم 42 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة .
فيما جرت في لواء الرمثا متابعة معلومات وردت عن شخصين من جنسية عربية وقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية ،إذ جرى بعد التأكد بالطرق الاستخبارية كافة من صحة المعلومات، مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضُبط داخل منزليهما على 14 قطعة سلاح أحدها أوتوماتيكي .
وفي محافظة إربد دوهمت إحدى الشقق التي يستخدمها مروّجون للمخدرات لممارسة نشاطاتهم الإجرامية وأُلقي القبض داخلها على خمسة مروجين أحدهم مصنف بالخطر وبتفتيش المكان عُثر على كميات متفرّقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع .
وفي القضية الأخيرة وفي إحدى مناطق غرب البلقاء دوهم منزل أحد الأشخاص والذي استخدمه لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة، وضُبطت مجموعة من أشتال الماريجوانا الخضراء والمجفّفة داخل المنزل .


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