العثور على افعى بالقرب من ساحة مدرسة في عمان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع شكوى بوجود أفعى داخل حاويات نفايات بالقرب من ساحة مدرسة في عمان.

وأظهر مقطع تعامل أفراد الدفاع المدني مع الأفعى بعد أن تم العثور عليها وقتلها.

من جهته قال الخبير في التعامل مع الأفاعي ابراهيم بني ياسين: إن الأفاعي تخرج بكثرة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن المتضرر الأول للأفاعي هو المزارع لأنها تنتشر بين الأراضي الزاعية.

ولفت إلى أنه مع الانحراف المناخي الحديث أصبحت الأفاعي تتأقلم بدرجات الحرارة وهو أمر خطير.

وبين أن أنواع الأفاعي المتواجدة في الأردن يبلغ 38 نوعا، منها 22 نوع غير سام، و9 أنواع سمها ضعيف، و 7 أنواع سامة وقاتلة.