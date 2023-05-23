بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

العثور على افعى بالقرب من ساحة مدرسة في عمان

منذ ساعة واحدة
العثور على افعى بالقرب من ساحة مدرسة في عمان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع شكوى بوجود أفعى داخل حاويات نفايات بالقرب من ساحة مدرسة في عمان.
وأظهر مقطع تعامل أفراد الدفاع المدني مع الأفعى بعد أن تم العثور عليها وقتلها.
من جهته قال الخبير في التعامل مع الأفاعي ابراهيم بني ياسين: إن الأفاعي تخرج بكثرة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن المتضرر الأول للأفاعي هو المزارع لأنها تنتشر بين الأراضي الزاعية.
ولفت إلى أنه مع الانحراف المناخي الحديث أصبحت الأفاعي تتأقلم بدرجات الحرارة وهو أمر خطير.
وبين أن أنواع الأفاعي المتواجدة في الأردن يبلغ 38 نوعا، منها 22 نوع غير سام، و9 أنواع سمها ضعيف، و 7 أنواع سامة وقاتلة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:30

3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

20:25

منخفض خماسيني وأمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

20:16

400 طائرة درون تضيء سماء العبدلي بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

20:10

الشبول:آلية للناطقين الإعلاميين للرد على الاستفسارات

20:08

ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

19:46

مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

19:39

عزايزة: حواراتنا منفتحة مع الجميع وخاصة المرأة والشباب

19:31

جيش الاحتلال : هُناك إجراء يلوح في الأفق ضدّ طهران

19:22

مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة معرض طلابي في فيلادلفيا‎‎

19:20

تحريج 150 كم من الطرق وعطاء لتحريج 4 آلاف دونم

19:17

أطفال مؤسسة الحسين يحتفلون بالأمير الحسين

19:16

البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

وفيات

الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة