غرفة تجارة المفرق تنظم لقاءً للفعاليات الاقتصادية والشبابية مع (JEDCO)

وطنا اليوم:نظمت غرفة تجارة المفرق لقاءً للفعاليات الاقتصادية والشبابية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وذلك في قاعة غرفة التجارة وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من ممثلي الشركات وجمع من القطاع الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجمعيات الاقتصادية في محافظة المفرق.

وتحدث في بداية اللقاء السيد محمد أبو طالب مسؤول التطوير المؤسسي في جيدكو عن الدور التي تلعبه المؤسسة منذ تأسيسها في خدمة الاقتصاد الأردني والشركات الأردنية، حيث تم تقديم منح لتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية حيث قدمت ما يقارب (3) ملايين دينار خلال العام الماضي استفاد منها 1012 مشروع بمختلف المحافظات ووفر العديد من فرص العمل لأبناء الوطن.

واوضح أبو طالب على أن المؤسسة تصمم وتنفذ مجموعة من برامج التنمية والتطوير والتي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة وتم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين قدرة هذه الشركات على المنافسة وتعزيز نموها محليا وخارجيا .

وبين أبو طالب على الدور الكبير الذي يلعبه الشباب الأردني في تنمية المحافظات وبنائها وانه لابد من العمل على تنمية قدراتهم الإنتاجية وارفادها بالخبرات والمهارات اللازمة لتنمية روح الابداع والابتكار لديهم تنفيذا للتوجيهات الملكية على ضرورة إيجاد بيئات حاضنة ومحفزة وداعمة لفكر الشباب الأردني .

مؤكداً ان المؤسسة تعطي أهمية للأفكار والمبادرات الشبابية بنفس الاهتمام للقطاعات الاخرى فالأردن يتميز بوجود الكثير من الشباب الواعد والإمكانات البشرية التي تسمح بإنشاء وإدارة المشاريع وتوفير المهارات اللازمة التي يحتاجها رواد الاعمال خلال رحلتهم، وكذلك المساهمة في تحويل أفكار هؤلاء الشباب الى مشاريع ملموسة وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق طموحاتهم.

وأضاف ان المؤسسة تقوم بدعم مشاريع زراعية من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية لتنفيذ المشاريع الزراعية المختلفة لتكون نواة لمؤسسات اقتصادية تساهم في تنمية المجتمع وتحسين دخل الاسر، وأشارعلى حرص المؤسسة على التواجد في الميدان وفي جميع المحافظات.

وبدوره ثمّن رئيس غرفة تجارة المفرق الدكتور خيرو العرقان جهود المؤسسة في تحفيز ودعم الشباب وكذلك الجهود في التعريف ببرامج المؤسسة وأكد على التعاون التام في محافظة المفرق في تسهيل اية لقاءات قادمة وخصوصا مع الشباب في تجمعاتهم المختلفة على مساحة هذه المحافظة والتي تعتبر ثاني اكبر محافظة من حيث المساحة في الأردن.

وأكد الدكتور العرقان على أهمية أعطاء المشاريع الريادية في المفرق اهتماماً أكبر في المستقبل وتم تقديم مكتب في مبنى غرفة التجارة للمؤسسة لخدمة الشباب الراغبين بالاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسة.

ومن هذا المنطلق دعا الدكتور العرقان كافه الشباب في المفرق التقدم بمقترحات لمشاريع ريادية تؤمن لهم دخلا كريما للاستفادة من المنح المقدمة من هذه المؤسسة الوطنية .

وفي نهاية اللقاء جرى حواراً موسعاً حول البرامج والمنح والمشاريع التي تقدمها المؤسسة