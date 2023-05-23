شراكة بين أورنج الأردن وProgressSoft لدعم وتشغيل الشباب

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن تطوير وتوسعة دائرة برامجها الرقمية ومبادراتها من أجل دعم الشباب وتعزيز فرصهم، حيث وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع ProgressSoft لمدة عام، مع إمكانية التجديد، لتقدّم بموجبها ProgressSoft تدريباً عملياً لطلبة أكاديمية البرمجة من أورنج، بالإضافة إلى توظيف الخريجين حسب متطلباتها الوظيفية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية في مجالات عدة، فضلاً عن مشاركة ProgressSoft في دراسة سوق العمل التي تقوم بها أورنج من أجل تعزيز المنهج الدراسي لأكاديمية البرمجة وفقاً للمتطلبات والتطلعات التي يبديها أصحاب العمل والشركات.

منذ انطلاقها في عام 2019، توسّعت أكاديمية البرمجة إلى عدد من المحافظات، كما وصلت نسبة التشغيل بين خريجيها إلى 80% وأنشأت امتداداً لها أكاديمية علم البيانات. ويركّز برنامج الأكاديمية على المهارات اللازمة لسوق العمل والتدريب العملي في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لتطبيق ما تعلّمه الطلبة بشكل مباشر.

وأكدت أورنج الأردن: “يسعدنا أن تجمعنا شراكة مع ProgressSoft التي ستقدم تدريباً على مستوىً عالٍ لطلبة أكاديمية البرمجة تجسيداً لمبدأنا “التدريب من أجل التشغيل”، كما نعدّ هذه إضافة قيّمة لمتطلّب التدريب العملي في مؤسسات عالمية والذي نحرص عليه من خلال الأكاديمية بشكل خاص وكذلك فهم واقع ومستقبل سوق العمل”.

وأضافت الشركة: “كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، نواصل تطوير برنامج أكاديمية البرمجة بناءً على الدراسات والاستطلاعات والتغذية الراجعة من كافة أصحاب المصلحة، وخاصة الطلبة والشركات، لإعداد مبرمجين مؤهلين وعلى درجة عالية من الكفاءة والمرونة”.

وأشارت ProgressSoft بالقول: “يعد التعليم والتدريب الأساس لتحقيق تقدم ملموس في مجال تكنولوجيا المعلومات، و نفخر بتعاوننا مع أورنج الأردن لتقديم تدريب عملي لطلاب أكاديمية البرمجة وتوظيف خريجيها، بهدف دعم وتعزيز فرص الشباب وتمكينهم من استخدام التقنية في بناء مستقبل مشرق للوطن.”

تعدّ ProgressSoft من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في برمجة الحلول المالية والمدفوعات الآنية، وكثيراً ما يشار إليها كقصّة نجاح أردنية في عالم الأعمال والريادة