القبض على عصابة شارع الخالدي

وطنا اليوم:قبض فريق من البحث الجنائي على عصابة تضم عدة أشخاص في الحي الطبي بشارع الخالدي في العاصمة عمان، وتعامل الفريق بشكل فوري مع العصابة التي تمتهن التسول وفرض الإتاوات على المرضى والعيادات والمراكز الطبية.

وأكد عدد من الأطباء والعاملين في العيادات والمراكز بالحي الطبي بشارع الخالدي في العاصمة عمان ، وجود عصابات شبه منظمة تقوم باقتحام المراكز الطبية والعيادات والمرافق المختلفة بهدف الابتزاز المالي .

وبينوا أن الأمر بدأ يتفاقم وأصبح حجر عثرة أمام السياحة العلاجية من الخارج وخاصة الدول العربية ، سيما وأن بعض أفراد العصابات يلاحقون المرضى بهدف تحصيل النقود منهم وابتزازهم “بالآتوات”.