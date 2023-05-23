الزراعة تدرس تنظيم عملية التسويق في السوق المركزي

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، إن الوزارة تدرس دخول شركة التسويق الزراعي للسوق المركزي لغايات تنظيم العملية التسويقية.

وأضاف، خلال لقاء صحفي، أن الوزارة أطلقت شركة التسويق الزراعي والتي أنجزت الزراعات التعاقدية مع عدد من المزارعين المحليين وعقود مع 7 دول أوروبية.

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يشكل 6% من الناتج المحلي، ويساهم بنحو 20% في الاقتصاد الوطني، موضحا أن الوزارة تعمل في ظل انغلاقات تسويقية بسبب الاضطرابات وتحافظ على الأسواق التقليدية ومستمرة في توقيع عقود ضمن أسواق جديدة.

وقال إن الأمن الغذائي الأردني الأعلى تصنيفا في العالم.

وبين أنه جرى توقيع ضمن خطة التحفيز للصناعات الغذائية، اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا في المدن الصناعية، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى إنشاء 16 مصنعا قبل نهاية العام