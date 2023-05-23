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انخفاض أسعار الذهب في الأردن

منذ ساعة واحدة
انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 40.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.
كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 47.10 و 35.70 دينارا على التوالي.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرًا وصانعًا للذهب في عموم مناطق المملكة


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