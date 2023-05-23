خبيرة : هذه الأفعتين هما الأكثر سمياً في الأردن

وطنا اليوم:شكا العديد من المواطنين في الفترة الماضية من انتشار الأفاعي، ما يشكل خطرا على حياتهم، الأمر الذي استدعى معرفة أنواع الافاعي ومدى خطورة كل نوع منها.

وقال الخبير في التعامل مع الأفاعي ابراهيم بني ياسين: إن الأفاعي تخرج في بكثرة بفترة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن المتضرر الأول للأفاعي هو المزارع لأنها تنتشر في الأراضي الزاعية.

ولفت إلى أنه مع الانحراف المناخي الحديث أصبحت الأفاعي تتأقلم بدرجات الحرارة وهو أمر خطير.

وبين أن أنواع الأفاعي المتواجدة في الأردن يبلغ 38 نوعا، منها 22 نوع غير سام 9 أنواع سمها ضعيف، و 7 أنواع سام.

وأكد بني ياسين أن مناطق الزحف السكاني لا يوجد فيها انتشار للأفاعي.

أنواع الأفاعي

من جهتها قالت خبيرة التعامل مع الأفاعي هبة الدعجة: إن انتشار الأفاعي في الشتاء خفيف عكس ما هو في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن أفعى فلسطين هي الالأكثر شهرة بحالات اللدغ وانتشارها بشكل رهيب وسريع ومخيف.

وأوضحت أن هناك العديد من الأنواع أخطرها أفعى الخبيث الأسود وهي لا يوجد لها علاج ومميتة، مبينة أنها ممكن أن تتسبب بالوفاة بفترة بين 9 الى 12 دقيقة.

وأضافت أن الحنيش لونه أسود لكن قلبه أبيض لأنه غير سام ويصل طوله إلى 3 متر .

وأوضحت عن أنواع أخرى من الأفاعي من بينها قط الأغوار وهي أفعى غير سامة ومنتشرة في المناطق الغويرية وشبه الغورية.

وكشفت عن نوع آخر وهو أفعى الماء و سلاحها الوحيد إطلاق رائحة كريهة عند الهجوم وهي غير سامة وهي أفعى برمائية وتتغذى على الاسماء والضفادع وتعيش في المياه العذبة