شركة قطرية تسوق التمور الأردنية في هارودز

وطنا اليوم:أعلنت شركات قطرية كبرى عن البدء بتسويق التمور الأردنية لأول مرة في متاجر عالمية مرموقة مثل “هارودز” بلندن.

وقالت شركة “قنوان” القطرية المتخصصة بتسويق وتعبئة التمور الفاخرة المنتجة خاصة المنتج الأردني والقطري والأميركي، إنها افتتحت أول فرع لها في متاجر “هارودز” العالمية الشهيرة في لندن، بهدف توفير منتجاتها وعلبها الفاخرة أمام أكبر شريحة من المتسوقين.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنها تمكنت منذ تأسيسها من حجز مكانة مرموقة في قطاع التمور الفاخرة في قطر والمنطقة، حيث عمدت إلى انتقاء أفضل التمور المختارة بعناية، لضمان أفضل جودة يمكن توفيرها لعملائها، مع الاهتمام بأدق التفاصيل على مستوى تصنيع التمور أو التعبئة والتغليف والصناديق ذات التصاميم الجذابة.

وأضافت أن معظم التمور التي تقوم بتسويقها يتم استيرادها من الأردن بالإضافة إلى أميركا.

وأكدت أنها وفرت العديد من خيارات التمور المصنعة التي تتنوع بين المحشوة بمختلف أنواع المكسرات والفواكه المجففة، أو المغطاة بأفضل أنواع الشوكولاته والتي تلامس احتياجات عشاق التمور الفاخرة.