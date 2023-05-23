الحكومة تدرس عرضا استثماريا لإنشاء سكة حديد العقبة عمان

وطنا اليوم:اعتبر وزراء نقل سابقون وخبراء في السكك الحديدية ان انشاء سكة حديد في اي بلد مهم اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وامنيا، مؤكدين ان انشاء سكة حديد للشحن بين عمان وميناء العقبة ضرورة كبيرة لتعزيز ميناء العقبة كميناء اقليمي وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وفي تقليل كلف النقل ما ينعكس بانخفاض اسعار السلع.

محروقات

وأشاروا ان انشاء سكة حديد للشحن يعزز سلاسل النقل والتوريد والتصدير ما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

ويدرس أحد الصناديق الاستثمارية العربية انشاء سكة حديد للشحن بين الماضونة والعقبة ويتكفل الصندوق فضلا عن اجراء الدراسات بتمويل المشروع وتنفيذه في حال اتفقت الحكومة مع الصندوق وتقديم الدراسات مجانا في حال عدم الاتفاق، حسب ما صرح به مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه.

وكان مصدر حكومي أكد في تصريحات سابقة ان الحكومة تجري حاليا مفاوضات بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يعد اللبنة الأولى في المخطط الشمولي للربط السككي بين المحافظات.

وهذا المشروع سيمر في حال إنجازه بأغلبية محافظات المملكة، فيما أكد المصدر، الذي لم يكشف عن الجهات التي يجري التفاوض معها، أن المشروع الحالي يخدم نقل البضائع فقط من موانئ العقبة إلى منطقة الماضونة جنوب العاصمة عمان.

وبين المصدر حاجة الأردن إلى مشاريع السكك التي تنقل الركاب بين المدن، مشيرا إلى أن حجم طلب وكلفة إنشاء وتشغيل سكك نقل الركاب مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه المشاريع. وتوقع أنه مع زيادة الطلب في الأعوام المقبلة، خاصة في منطقة الشمال، ستكون الفرص أكثر جاذبية أمام المستثمرين في سكك الحديد.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، كشف في شهر حزيران (يونيو) 2021، أن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مهتمة بهذه المشاريع. ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي مبادرات عدة، منها دراسة مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المرحلة الأولى (العقبة-عمان) بكلفة مليار و900 مليون دينار.

ويعتبر الخبراء ان الربط السككي من أكثر الملفات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وسط ارتفاع كلف الطاقة والنقل التي ترفع أسعار السلع بشكل عام.

ويؤكد الخبراء أن توفر شبكة سكك حديد متطورة يسهّل عمليات الإنتاج، ويخفض الكلف ويزيد المنافسة، ويسهل نقل الأفراد، ورؤوس الأموال، وتبادل السلع والخدمات، إضافة إلى تنمية البيئة المناسبة لمشروعات التنمية ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول علاوة على التنمية العمرانية.

ويشير الخبراء الى أهمية وجود شبكة ربط سكك حديدية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع قدرات الأردن التنافسية مع شتى المنافذ البحرية، والبرية مع الدول المجاورة، ورفع كفاءة قطاع النقل، والكلف المترتبة عليه إضافة إلى أهمية وجود هذه الشبكة في الحد من الحوادث المرورية والتلوث البيئي، غير انهم يرون أن ثمة معيقات تحول دون قيام شبكة ربط للسكك الحديدية في الأردن، كارتفاع تكاليف التمويل اللازم لإنشائها، إضافة إلى سوء التخطيط والادارة، التي عانى منها القطاع خلال العقود الماضية علاوة عن غياب الجدية الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة لتنفيذ مشروعات تتعلق بهذه الشبكة.

وزير النقل الاسبق هاشم المساعيد قال ان انشاء سكة حديد اقليمية تربط بين الاردن والسعودية والعراق وسورية وفلسطين “تكاليفها عالية وتزداد سنويا”، مؤكدا اهميتها الاقتصادية لبلدان المنطقة.

ودعا المساعيد الى تقديم حوافز لاستقطاب الممولين والمستثمرين لتنفيذ مشروع سكة حديد الشحن والى الربط ايضا لسكة حديد الجنوب مع الزرقاء والشمال. مشيرا الى اهمية تعزيز ميناء العقبة خصوصا بعد انشاء منطقة نيوم في السعودية الشقيقة. وقال ان انشاء سكة حديد للشحن يعزز مكانة ميناء العقبة ويخلق فرصا عمل جديدة ويقلل تكاليف الشحن ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

من جانبها، اعتبرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب ان لإنشاء سكة حديد في اي بلد اهمية اقتصادية واجتماعية وامنية، وان اي بلد متطور لا بد ان يكون به شبكة حديثة للسكك لغايات الشحن ونقل الركاب.

واتفقت شبيب مع المساعيد في اهمية انشاء السكة لتعزيز مكانة ميناء العقبة، وتابعت ” لقد دعوت عام 2013 كي نبدأ بإنشاء سكة الحديد، وانه وفي ظل ارتفاع كلفة انشاء السكة اقترحنا تخصيص مبلغ في موازنة كل عام لإنشاء السكة، ولو تم ذلك لأنجزنا إنشاءها الآن”.

وترى ان سكة حديد للشحن تنعكس ايجابا من حيث تقليل كلف نقل البضائع والشحن وتعزز سلاسل التوريد كما تنعكس ايجابا على البيئة.

من جهته دعا الخبير في النقل السككي الدكتور خير جدعان الى انشاء سكة حديد (قطار سريع) بسرعة جيدة لا تقل عن 250 كم مترا في الساعة لخدمة الشحن والركاب والعمل على جلب التمويل اللازم لأهمية وجود هذه السكة لحل مشاكل النقل وتخفيف كلفته.

وأشار الى تجربة القطار السريع الذي تم تنفيذه في السعودية ( قطار الحرمين) ليصل بين مدينتي مكة والمدينة، والذي تصل سرعته الى نحو 300 كم متر في الساعة.

وأشار الى ان الصين لديها قطارات تسير بسرعة 400 كم في الساعة بل ان السرعة الحقيقية لبعض القطارات تصل الى اكثر من 420 كم في الساعة فيما تجري الصين ابحاثا للوصول الى سرعة 1000 كم في الساعة لتصبح القطارات منافسة للطائرات فهي اكثر امانا واقل كلفة.

وزير النقل السابق جميل مجاهد اعتبر ان مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من اهم مشاريع النقل على مستوى المملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى مجاهد ان المشروع سيؤدي إلى ايجاد ممرات جديدة وربط الأردن مع الدول المجاورة ما يزيد من حجم البضائع التي تمر من خلال الاردن.

وسيعمل المشروع على زيادة كفاءة النقل البري وتخفيض تكاليف النقل وزيادة تنافسية قطاع النقل في الأردن فضلا عن زيادة تنافسية ميناء العقبة كميناء رئيسي في المنطقة حسب مجاهد.

وسيساعد المشروع في اقامة العديد من الاستثمارات المتعلقة في الخدمات اللوجستية والصناعات وخلق فرص عمل اثناء وبعد تنفيذه.

واشار مجاهد الى ان الدراسات لإنشاء مشروع السكك الوطنية بدأت عام 2008 الا وانه وللاسف ما يزال بمراحله التسويقية والبحث عن تمويل له، وكان المطروح ان تجهز الحكومة البنية التحتية ثم تشغليه من القطاع الخاص إلا أن الحكومة لم تتمكن من تمويل البنية التحتية للمشروع.

وأكد انه لا بد من التفكير بأسلوب آخر من خلال مشاركة القطاع الخاص من خلال الامتياز والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية او التعاون مع الدول المجاورة التي تهتم بتنفيذ المشروع لأهميته في الربط الاقليمي لموقع الأردن

وقال إن تاخير التنفيذ سيرفع كلفته والى عدم ربط الأردن بالدول المجاورة التي تبني في بلدانها شبكات سكك يضعف من ميزة الموقع الجغرافي المتوسط للأردن بين الدول العربية