ضبط 166 حالة عمل أطفال خلال الربع الأول

وطنا اليوم:ضبطت وزارة العمل 166 حالة عمل أطفال، مع تحرير 1161 مخالفة و 584 إنذارات بحسب مواد قانون العمل.

وبحسب الأرقام حول الربع الأول من عام 2023، فإنّ عدد المخالفات المسجلة للمادة 12 من قانون العمل، بلغ 669 مخالفة، وجهت لمرتكبيها 8 إنذارات، و38 مخالفة لأوامر وبلاغات الدفاع.

ووجهت الوزارة لأصحاب عمل 57 إنذاراً ذلك لارتكابهم 67 مخالفة.

وحول العمالة غير الأردنية، فقد ألغت الوزارة تسفير 8 عمال، في حين أخلي سبيل وتكفيل 3 آخرين، و26 دفعوا غرامة، علماً بأنّ 157 تم تسفيرهم مكتبياً