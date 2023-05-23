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توجه لسن قانون سير جديد يغلظ العقوبات بحق المخالفين

منذ 3 ثواني
توجه لسن قانون سير جديد يغلظ العقوبات بحق المخالفين

وطنا اليوم:طالب رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، الثلاثاء، باستدامة حملة مديرية الأمن العام فيما يتعلق، بمخالفة من لا يلتزم بوضع حزام الأمان أثناء القيادة.
وأضاف أنه يوجد لدى وزارة الداخلية وإدارة السير المركزية قانون جديد يدرس، بهدف تغليظ العقوبات على من يخالف تعليمات السير، مؤكدا أنه مع تغليظ العقوبة ومبلغ 15 دينارا كقيمة مخالفة قليل، هذا ليس من باب الجباية وتحصيل الأموال بقدر ما هو حماية للمواطنين، والحد من حوادث الطرق.
وأوضح أن أسباب حوادث السير هي: السرعة الزائدة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى عدم وضع حزام الأمان.
ولفت إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 200 وفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام حتى الآن في الأردن، وهي أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وختم قائلا: ” إن وضع حزام الأمان مرتبط بشكل أساس مع الوسادة الهوائية التي تحد من الإصابة المباشرة خلال حادث السير”


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