الذنيبات يبحث مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري التعاون في مجالات صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري نيكولاي ستويانوف في صوفيا،

مجالات التعاون بين الشركة وبلغاريا في مجالات صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

وأكد الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الذي حضره القنصل الأردني في بلغاريا الدكتور حسن البرماوي، إستعداد الشركة لتوفير احتياجات السوق البلغاري من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، مبينا ان الشركة تولي أهمية كبيرة لإيجاد شراكات مثمرة مع الشركات المعنية بقطاع التعدين في مختلف دول العالم، والانفتاح على الأسواق العالمية بما فيها الأوروبية، وتوفير احتياجاتها المرتبطة بالفوسفات.

وأشار الدكتورالذنيبات إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعدين في الأردن بشكل عام، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية بشكل خاص والانجازات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال الإنتاج والمبيعات، والتحول نحو الصناعات التحويلية من خلال إنشاء المصانع بتعاون وشراكات إستراتيجية مع العديد من الشركات المعنية في مختلف دول العالم والمنطقة.

وقال إن الشركة تتطلع الى إيجاد آفاق جديدة للتعاون بين الأردن وبلغاريا في مجال التعدين، والبناء على العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدا إستعداد الشركة لاستقبال وفد اقتصادي بلغاري للبحث في مجالات التعاون والاستثمار المشترك في إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية.

بدوره أشار الوزير ستويانوف الى علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وبلغاريا، مشيدا كذلك بالمستوى المتقدم الذي حققه الأردن في جميع المجالات، وصناعة الاسمدة الفوسفاتية بشكل خاص.

وقال إن بلغاريا تتطلع لتبادل التجارب والخبرات مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وإيجاد مشاريع مشتركة بين البلدين؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين أوروبا والشرق الأوسط.