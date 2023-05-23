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إنقاذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

منذ 3 ثواني
إنقاذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

وطنا اليوم:تمكنت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية مساء اليوم الإثنين، من انقاذ 26 سائحاً من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق بعد أن فقد الكابتن السيطرة على القارب السياحي.
وفور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ عن فقدان قائد المركب السياحي السيطرة، تم تحريك طاقم بحري مكون من زورق السلامة العامة وزورق الإسعاف وزورق رد الفعل السريع، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم الصحية جيدة.
وتم قطر القارب داخل إحدى المنتجعات السياحية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ لتقديم المساعدة والتعامل مع أي موقف


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