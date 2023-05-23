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رصد 3 ملايين دينار لإقامة مشاريع تنموية في وادي رم

منذ ساعة واحدة
رصد 3 ملايين دينار لإقامة مشاريع تنموية في وادي رم

وطنا اليوم:أكد مدير منطقة وادي رم صالح النعيمات أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رصدت 3 ملايين دينار لإقامة عدد من المشاريع التنموية في منطقة وادي رم.
وقال النعيمات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن مشاريع بنية تحتية سيتم إقامتها، أيضًا، تشتمل على توسعة الطريق السياحي المؤدي إلى محمية وادي رم.
وبين أن هنالك نشاطا ملحوظا في الحركة السياحية في وادي رم، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات في المخيمات، تجاوزت الـ 80 بالمائة، ووصل عدد الزوار لأكثر من 350 ألف زائر محلي وأجنبي حتى شهر أيار الحالي.


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