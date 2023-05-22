أورنج الأردن ترعى مؤتمر “نساء على خطوط المواجهة”

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمؤتمر “نساء على خطوط المواجهة 2023” بصفتها الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وبتنظيم من مؤسسة مي شدياق بنسخته الشرق أوسطية السادسة، بمشاركة نخبة من النساء المؤثرات في مختلف المجالات في الأردن والمنطقة.

وتطرَق مؤتمر هذا العام لموضوعات عدّة هامة منها مشاركة النساء في المجالات الدبلوماسية، التكنولوجيا خصوصاً والمواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والنساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها الكثير.

وخلال مشاركة الرئيس التنفيذي في أورنج الأردن، فيليب منصور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار إلى حرص الشركة على دعم هذه الفعالية بالتوافق مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى مختلف المبادرات التي تتبناها لتمكين المرأة عبر زيادة التمثيل النسائي وتسليط الضوء على إنجازاتها في الشركة بشكل خاص وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، فضلاً عن جهودها المتواصلة لضمان المساواة بين الجنسين على مستوى الشركة التي وصلت نسبة العاملات فيها إلى 26.4% مقابل نسبة السيدات في المناصب الإدارية إلى 30%.

وأكد على أهمية تعزيز التمثيل النسائي في الوظائف التقنية والرقمية من خلال مبادرة المجموعة العالمية “Hello Women” التي تسعى إلى تدريب وتوظيف المزيد من النساء لهذه الوظائف ومشاركة الفرص المتاحة بين الشابات والطالبات في التخصصات التقنية. وأضاف أن الشركة أحدث تغييراً إيجابياً على حياة 6000 سيدة في جميع أنحاء المملكة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنهن بطلات التغيير.

يذكر أن مؤسسة مي شدياق التي نظمت المؤتمر غير ربحية وتكرّس أنشطتها للبحث والتعليم في شؤون وسائل الإعلام والصحافة والديمقراطية، والرعاية الاجتماعية.