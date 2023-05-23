ايران تعيين سفير جديد لها لدى السعودية

وطنا اليوم – ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران عينت مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى السعودية، بعد أكثر من شهرين على إعلان البلدين استئناف العلاقات بينهما.

وقالت وكالة ميزان الإيرانية إن علي رضا عنايتي سيكون السفير الإيراني الجديد لدى الرياض. وعمل عنايتي مساعدا لوزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة، وفقا للوكالة التابعة للسلطة القضائية في إيران.

وجاء تعيين السفير الجديد بعد الإعلان عن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه الصين وأنهى سنوات من القطيعة.