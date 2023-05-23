قطر تعلن استعدادها للتوسط في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بعد مباحثات عقدها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أوربان، عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أن قطر مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، ومستعدة للدخول كوسيط في مفاوضات السلام، لتسوية النزاع المسلح في أوكرانيا.

وأكد أن بلاده وقطر متفقتان على الانحياز إلى “معسكر السلام”، وتأييدهما للمساعي الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهنغارية عرضت مرارا استعدادها للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، واستضافة محادثات السلام بهذا الصدد في العاصمة بودابيست.

وشدد أوربان على دعم هنغاريا لجميع مبادرات السلام الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.