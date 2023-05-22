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لتفادي الخطأ والإحراج.. الإعلان عن ميزة جديدة طال انتظارها في واتساب

منذ 5 ساعات
FILE - This March 10, 2017 file photo shows the WhatsApp communications app on a smartphone, in New York. The messaging app WhatsApp has sued the Indian government seeking to defend its users' privacy and stop new rules that would require it to make messages “traceable” to external parties. WhatsApp filed the lawsuit Wednesday, May 26, 2021 in the Delhi High Court, and is arguing that the government rules regarding the traceability of messages are unconstitutional and undermine the fundamental right to privacy. (AP Photo/Patrick Sison, File)

وطنا اليوم:كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة “واتساب”، عن إطلاق ميزة تعديل نصوص الرسائل بعد إرسالها.
ويعاني كثيرون بسبب الأخطاء أثناء كتابة الرسائل النصية، وفي السابق كان يتم إرسالها مجددًا بعد تصحيحها بسبب عدم وجودة خاصية التعديل.
وأعلن مؤسس “ميتا”، مارك زوكربيرغ، في منشور بشأن الخاصية الجديدة، أنه بات بإمكان المستخدمين تعديل نص الرسالة، في غضون 15 دقيقة من إرسالها.
ويسهم ذلك في تفادي الإحراج وعدم فهم سياق الرسائل التي تشمل أخطاء مطبعية أو إملائية.
وكان على المستخدمين إما حذف الرسالة، أو إرسال تصحيح في رسالة منفصلة.
وكان موقع “WABetaInfo”، أشار في مارس الماضي، إلى أن “واتساب” يعمل على إدخال هذه الميزة الجديدة التي طالما طال انتظارها.
يأتي التعديل بعدما طالب الملايين من مستخدمي واتساب بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء في الرسائل إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.
ولا تزال الميزة الجديدة في المراحل الأولى من عمليات التطوير، لذا فمن المتوقع أن يجري واتساب المزيد من التعديلات عليها مستقبلا


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